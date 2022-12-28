“15 sene oldu” deyip bir kez daha aşkını haykırdı! Pınar Altuğ yaşına takılan Okan Bayülgen’e bakın ne yanıt verdi...

"NASIL YAŞLANMIYORSUN"

Pınar Altuğ'un yaşına takılan Bayülgen, program sırasında şu ifadeleri kullandı: "İnşallah yaşlanmıştır diye düşünüyordum ama hayır olmamış, gözlüklerimi de taktım ama olmamış, olmamış, olmamış. Ne yapıyorsun yüzüne, nasıl yaşlanmıyorsun"