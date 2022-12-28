“15 sene oldu” deyip bir kez daha aşkını haykırdı! Pınar Altuğ yaşına takılan Okan Bayülgen’e bakın ne yanıt verdi...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, şimdi ise açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Okan Bayülgen'in programına konuk olan Pınar Altuğ, samimi açıklamalarda bulundu. Milyonların önünde bir kez daha eşine olan aşkını haykıran Altuğ, yaşına takılarak güzelliğinin sırrını soran Okan Bayülgen'e verdiği yanıtla da dikkat çekti. İşte detaylar...
28.12.2022 01:45 - Son Güncelleme: 28.12.2022 01:49
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, şimdi ise açıklamalarıyla adından söz ettirdi.
"NASIL YAŞLANMIYORSUN"
Pınar Altuğ'un yaşına takılan Bayülgen, program sırasında şu ifadeleri kullandı: "İnşallah yaşlanmıştır diye düşünüyordum ama hayır olmamış, gözlüklerimi de taktım ama olmamış, olmamış, olmamış. Ne yapıyorsun yüzüne, nasıl yaşlanmıyorsun"
"İYİ BAKIYORUM KENDİME"
Pınar Altuğ, Bayülgen'in sorusuna gülerek "Bu da böyle çıktı, iyi bakıyorum kendime" yanıtını verdi.