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MasterChef Ata Çelenk’ten büyük hata! Mehmet Yalçınkaya ‘Büyük günahlardan biri’ dedi affetmedi iddialı yarışmacı bakın neden elendi

MasterChef Ata Çelenk'ten büyük hata! Şefler affetmedi… MasterChef Türkiye yarışmasının iddialı yarışmacılarından Ata Çelenk'in başına talihsiz bir olay geldi. Çelenk, yarışmada yapmaması gereken bir hata yüzünden direkt olarak elendi. Hatayı fark eden Mehmet Şef, 'MasterChef'teki en büyük günahlardan biri' diyerek durumu diğer jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile paylaştı. Jürilerin ortak kararı ile MasterChef Ata yarışmaya veda etti. Peki MasterChef Ata Çelenk neden elendi? İşte detaylar…

08.07.2021 00:23 - Son Güncelleme: 08.07.2021 00:28
MasterChef Ata Çelenk’ten büyük hata! Mehmet Yalçınkaya ‘Büyük günahlardan biri’ dedi affetmedi iddialı yarışmacı bakın neden elendi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında yarışan Ata Çelenk, jürilerin karşısına çıkmadan önce oldukça iddialı ifadeler kullanmıştı.

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MasterChef Ata Çelenk’ten büyük hata! Mehmet Yalçınkaya ‘Büyük günahlardan biri’ dedi affetmedi iddialı yarışmacı bakın neden elendi

Yarışmaya Şırnak'tan katılan Ata Çelenk, "Bize bir kişi lazım dediler, şampiyon olmaya geldim" şeklinde konuşmuştu.

MasterChef Ata Çelenk’ten büyük hata! Mehmet Yalçınkaya ‘Büyük günahlardan biri’ dedi affetmedi iddialı yarışmacı bakın neden elendi

Öte yandan Ata Çelenk, "Bize 1 kişi lazım!!!" yazılı tişötü ile de adından söz ettirmeyi başarmıştı.

MasterChef Ata Çelenk’ten büyük hata! Mehmet Yalçınkaya ‘Büyük günahlardan biri’ dedi affetmedi iddialı yarışmacı bakın neden elendi

İddialı duruşu ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ata Çelenk, yayınlanan son bölümde talihsiz bir olay yaşadı.

MasterChef Ata Çelenk’ten büyük hata! Mehmet Yalçınkaya ‘Büyük günahlardan biri’ dedi affetmedi iddialı yarışmacı bakın neden elendi

Jürilerin karşısına çıkmadan önce oldukça iddialı olduğunu ifade eden Çelenk yaptığı bir hata yüzünden hayallerine veda etti.