MasterChef Ata Çelenk’ten büyük hata! Mehmet Yalçınkaya ‘Büyük günahlardan biri’ dedi affetmedi iddialı yarışmacı bakın neden elendi

MasterChef Ata Çelenk'ten büyük hata! Şefler affetmedi… MasterChef Türkiye yarışmasının iddialı yarışmacılarından Ata Çelenk'in başına talihsiz bir olay geldi. Çelenk, yarışmada yapmaması gereken bir hata yüzünden direkt olarak elendi. Hatayı fark eden Mehmet Şef, 'MasterChef'teki en büyük günahlardan biri' diyerek durumu diğer jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile paylaştı. Jürilerin ortak kararı ile MasterChef Ata yarışmaya veda etti. Peki MasterChef Ata Çelenk neden elendi? İşte detaylar…

08.07.2021 00:23 - Son Güncelleme: 08.07.2021 00:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





