Demet Özdemir dekolteli pembe elbisesi ile nefes kesti! Zeynep Bastık’ın düğününe katıldı herkes onu konuştu ‘Gelinden rol çaldı’

Demet Özdemir pembe elbisesi ile nefes kesti! Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın Çeşme'de gerçekleşen düğün törenine katılan Demet Özdemir, derin dekolteli pembe elbisesi ile göz kamaştırdı. Düğünden karelerini Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Sosyal medya kullanıcıları, Demet Özdemir için "Gelinden rol çalmış", "Harikasın" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o elbisesi…

07.07.2021 23:41 - Son Güncelleme: 08.07.2021 00:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





