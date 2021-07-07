Demet Özdemir dekolteli pembe elbisesi ile nefes kesti! Zeynep Bastık’ın düğününe katıldı herkes onu konuştu ‘Gelinden rol çaldı’
Demet Özdemir pembe elbisesi ile nefes kesti! Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın Çeşme'de gerçekleşen düğün törenine katılan Demet Özdemir, derin dekolteli pembe elbisesi ile göz kamaştırdı. Düğünden karelerini Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Sosyal medya kullanıcıları, Demet Özdemir için "Gelinden rol çalmış", "Harikasın" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o elbisesi…
07.07.2021 23:41
- Son Güncelleme: 08.07.2021 00:04
Zeynep Bastık ile Tolga Akış, bu akşam Çeşme'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün töreninde Demet Özdemir de sevgilisi Oğuzhan Koç ile boy gösterdi.
Düğünde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Özdemir, derin dekolteli pembe elbisesi ile adeta sosyal medyayı salladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Demet Özdemir'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.
Takipçileri, Demet Özdemir için "Gelinden rol çalmış", "Harikasın", "Göz kamaştırıyorsun" yorumlarında bulundu.
Şıklığı ile göz kamaştıran ünlü oyuncu için kısa sürede binlerce mesaj yayınlandı.