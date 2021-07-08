Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile çok konuşuldu! İddialı pozlarını yayınladı anında linci yedi ‘Kimse uyarmadı mı seni’

Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğün törenine katılan Aslı Bekiroğlu'nun tercih ettiği elbise olay oldu. Törende siyah iç çamaşırının gözüktüğü transparan bir elbise giyen Bekiroğlu, sosyal medya hesabında düğünde çektirdiği kareleri yayınladı. İddialı yazlık elbisesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Bekiroğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Sanki denizden çıkıp bikini üstüne pareo giymişsin gibi", "Düğüne böyle mi gidilir?", "İddialı olayım derken rüküş olmuşsun", "Çok kötü! Kimse uyarmadı mı seni?" yorumlarında bulundu. İşte Aslı Bekiroğlu'nun çok konuşulan o elbisesi…

08.07.2021 00:47 - Son Güncelleme: 08.07.2021 00:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





