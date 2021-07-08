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Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile çok konuşuldu! İddialı pozlarını yayınladı anında linci yedi ‘Kimse uyarmadı mı seni’

Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu! Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğün törenine katılan Aslı Bekiroğlu'nun tercih ettiği elbise olay oldu. Törende siyah iç çamaşırının gözüktüğü transparan bir elbise giyen Bekiroğlu, sosyal medya hesabında düğünde çektirdiği kareleri yayınladı. İddialı yazlık elbisesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Bekiroğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Sanki denizden çıkıp bikini üstüne pareo giymişsin gibi", "Düğüne böyle mi gidilir?", "İddialı olayım derken rüküş olmuşsun", "Çok kötü! Kimse uyarmadı mı seni?" yorumlarında bulundu. İşte Aslı Bekiroğlu'nun çok konuşulan o elbisesi…

08.07.2021 00:47 - Son Güncelleme: 08.07.2021 00:48
Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile çok konuşuldu! İddialı pozlarını yayınladı anında linci yedi ‘Kimse uyarmadı mı seni’

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar arasında yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ise tercih ettiği transparan elbisesi ile dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile çok konuşuldu! İddialı pozlarını yayınladı anında linci yedi ‘Kimse uyarmadı mı seni’

Törende siyah iç çamaşırının gözüktüğü transparan bir elbise giyen Bekiroğlu, sosyal medya hesabında düğünde çektirdiği kareleri yayınladı.

Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile çok konuşuldu! İddialı pozlarını yayınladı anında linci yedi ‘Kimse uyarmadı mı seni’

Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü oyuncunun fotoğrafları kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile çok konuşuldu! İddialı pozlarını yayınladı anında linci yedi ‘Kimse uyarmadı mı seni’

ELBİSESİ BEĞENİLMEDİ!
İddialı yazlık elbisesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Bekiroğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Aslı Bekiroğlu transparan elbisesi ile çok konuşuldu! İddialı pozlarını yayınladı anında linci yedi ‘Kimse uyarmadı mı seni’

Sosyal medya kullanıcıları, "Sanki denizden çıkıp bikini üstüne pareo giymişsin gibi", "Düğüne böyle mi gidilir?", "İddialı olayım derken rüküş olmuşsun", "Çok kötü! Kimse uyarmadı mı seni?" yorumlarında bulundu.