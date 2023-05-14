Masterchef All Star kadrosu belli oluyor kimler var kimler! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...

Hatta yerine gelecek isminde Ömür Akkor olacağı gelen iddialar arasındaydı. Fakat bu iddialar daha sonra yalanlanmış ve yola 3 jüri üyesiyle devam edileceği belirtilmişti. Fakat gelin görün ki önceki gün İrem Kanan'ın paylaşımı ortalığı karıştırmıştı.