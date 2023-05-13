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Haberler Magazin Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan takipçilerini eskiye boğdu! Hızını alamadı üzerine 'Büyük aşkı' Kemal Yıldız'ı da paylaştı

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan takipçilerini eskiye boğdu! Hızını alamadı üzerine 'Büyük aşkı' Kemal Yıldız'ı da paylaştı

Kemal Yıldız'la evliliğe doğru adım adım ilerleyen Banu Alkan son paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiği iddiasıyla çok konuşulan Banu Alkan, bu kez gençlik yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri beğeni yağdırırıken Alkan boş durmadı üzerine bir de büyük aşkı Kemal Yıldız'ı "Kemal Yıldız aşkım" notuyla paylaştı.

13.05.2023 16:35 - Son Güncelleme: 13.05.2023 16:35
Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan takipçilerini eskiye boğdu! Hızını alamadı üzerine ’Büyük aşkı’ Kemal Yıldız’ı da paylaştı

O Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan. Zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan takipçilerini eskiye boğdu! Hızını alamadı üzerine ’Büyük aşkı’ Kemal Yıldız’ı da paylaştı

Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaşan Alkan sonrasında Ajda Pekkan'ı hedef almıştı.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan takipçilerini eskiye boğdu! Hızını alamadı üzerine ’Büyük aşkı’ Kemal Yıldız’ı da paylaştı

Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" notunu düşen Alkan'ın asıl büyük olayı dünyaca ünlü isimi Kylie Jenner'la ettiği kavgaydı.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan takipçilerini eskiye boğdu! Hızını alamadı üzerine ’Büyük aşkı’ Kemal Yıldız’ı da paylaştı

Alkan, gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını yayınlayarak, fotoğraflarda Jenner'ın kendisini taklit ettiğini öne sürmüştü.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan takipçilerini eskiye boğdu! Hızını alamadı üzerine ’Büyük aşkı’ Kemal Yıldız’ı da paylaştı

Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyen Banu Alkan, sonrasında Jenner'ın kendisine mesaj attığını iddia ederek bir fotoğraf yayınlamıştı.

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