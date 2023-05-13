8 aylık evliliği biten Oğuzhan Koç sahnede duygusal anlar yaşadı! Gözler eski eşi Demet Özdemir’e çevrildi! “Siz söylemeseydiniz...”
Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile 8 Mayıs'ta sekiz aylık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Koç, boşanma sonrası verdiği konserde "Beni İyi Sanıyorlar" adlı şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcının o anları sosyal medyada gündem olurken gözler eski eş Demet Özdemir'e çevrildi. İşte Oğuzhan Koç'un duygusal anlar yaşadığı o görüntüler...
13.05.2023 18:31 - Son Güncelleme: 13.05.2023 18:41
28 Ağustos 2022 tarihinde evlenen ve 8'inci aylarında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyuran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta tek celsede boşandı.