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Haberler Magazin 8 aylık evliliği biten Oğuzhan Koç sahnede duygusal anlar yaşadı! Gözler eski eşi Demet Özdemir’e çevrildi! “Siz söylemeseydiniz...”

8 aylık evliliği biten Oğuzhan Koç sahnede duygusal anlar yaşadı! Gözler eski eşi Demet Özdemir’e çevrildi! “Siz söylemeseydiniz...”

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile 8 Mayıs'ta sekiz aylık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Koç, boşanma sonrası verdiği konserde "Beni İyi Sanıyorlar" adlı şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcının o anları sosyal medyada gündem olurken gözler eski eş Demet Özdemir'e çevrildi. İşte Oğuzhan Koç'un duygusal anlar yaşadığı o görüntüler...

takvim.com.tr
13.05.2023 18:31 - Son Güncelleme: 13.05.2023 18:41
8 aylık evliliği biten Oğuzhan Koç sahnede duygusal anlar yaşadı! Gözler eski eşi Demet Özdemir’e çevrildi! “Siz söylemeseydiniz...”

28 Ağustos 2022 tarihinde evlenen ve 8'inci aylarında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyuran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta tek celsede boşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 aylık evliliği biten Oğuzhan Koç sahnede duygusal anlar yaşadı! Gözler eski eşi Demet Özdemir’e çevrildi! “Siz söylemeseydiniz...”

Duruşma sonrası Koç "Gereken açıklamaları yapmıştık, birbirimizden bir şey talep etmedik" derken Özdemir de "Bu kadar gürültüye gerek yok" diyerek uzaklaştı.

8 aylık evliliği biten Oğuzhan Koç sahnede duygusal anlar yaşadı! Gözler eski eşi Demet Özdemir’e çevrildi! “Siz söylemeseydiniz...”

Boşanmanın ardından konser veren ünlü şarkıcı, sahnede duygusal anlar yaşadı. "Beni İyi Sanıyorlar" adlı şarkısını seslendirirken Koç, parçanın belli bir kısmını seyircilerine söyletti.

8 aylık evliliği biten Oğuzhan Koç sahnede duygusal anlar yaşadı! Gözler eski eşi Demet Özdemir’e çevrildi! “Siz söylemeseydiniz...”

Seyirci'nin söylediği kısımda ise şu ifadeler yer aldı: "Ağlamadım diye sormadılar. Beni iyi sanıyorlar, iyi sanıyorlar. Unutursun iki gün sonra adını diyorlar onun. Unutmam!"

8 aylık evliliği biten Oğuzhan Koç sahnede duygusal anlar yaşadı! Gözler eski eşi Demet Özdemir’e çevrildi! “Siz söylemeseydiniz...”

Şarkı sırasında duygusal anlar yaşayan Koç, parçayı hep bir ağızdan söyleyen seyircilerine "Siz söylemeseydiniz, söyleyemezdim" dedi.

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