SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Masterchef Alican'a yakın arkadaşı Yasin Obuz'dan yaylım ateşi "Sinirden delireceğim sen böyle devam et" Yasin bu kez affetmedi

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Masterchef All-Star'a katılmadı ama sosyal medyada yarışma hakkında yaptığı yorumlarla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Eda ve Esra'yı diline dolayan Obuz'un hedefinde bu kez yakın arkadaşı Alican Sabunsoy vardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 08:29 Güncelleme 20 Ekim 2023, 08:30
Masterchef Alican’a yakın arkadaşı Yasin Obuz’dan yaylım ateşi Sinirden delireceğim sen böyle devam et Yasin bu kez affetmedi 1

Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk olarak MasterChef Türkiye ile tanınan ardından Survivor'a katılarak ünlünen Yasin Obuz, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyor.

Masterchef Alican’a yakın arkadaşı Yasin Obuz’dan yaylım ateşi Sinirden delireceğim sen böyle devam et Yasin bu kez affetmedi 2

Obuz, bu sezon All-Star formatında yayınlanan Masterchef kadrosunda yer almadı.

Masterchef Alican’a yakın arkadaşı Yasin Obuz’dan yaylım ateşi Sinirden delireceğim sen böyle devam et Yasin bu kez affetmedi 3

Obuz'un gelecek sezon All-Star olarak yayınlanacak Survivor kadrosunda yer alması bekleniyor.

SON DAKİKA