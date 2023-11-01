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Masterchef Alican "Bana bırakmamı söylüyorlar" dedi şeflerin önünde açıkladı! Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Alican Sabunsoy...

Masterchef All-Star 2023 kadrosuna sonradan dahil olan Alican Sabunsoy sosyal medyanın gündeminde. İlk olarak 2020 yılında yarışmaya katılan Alican Sabunsoy, ikinci olarak yarışmaya veda etmişti. Masterchef All-Star'a dahil olmasıyla birlikte sosyal medyada yakın markaja alınan Alican, yaptığı açıklamayla herkesi şok etti. Daha önce hastalığını açıklayan Alican Sabunsoy bu kez "Bana bırakmamı söylüyorlar" diyerek ayrılık sinyalleri verdi. İşte haberin detayları.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 11:06 Güncelleme 01 Kasım 2023, 11:06
Masterchef Alican Bana bırakmamı söylüyorlar dedi şeflerin önünde açıkladı! Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Alican Sabunsoy... 1

Alican Sabunsoy, Masterchef 2023 All-Star'ı bırakıyor mu? Yaptığı açıklama sonrası stüdyo bir anda buz kesti. İşte detaylar...

Masterchef Alican Bana bırakmamı söylüyorlar dedi şeflerin önünde açıkladı! Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Alican Sabunsoy... 2

MasterChef 2019 sezonunda yarışan ve 2. olan Alican Sabunsoy MasterChef All Star'a yedek kadrodan dahil olmuştu. Alican Sabunsoy doğuştan bir hastalığa sahip olduğunu ve zaman zaman atak geçirdiğini söylemişti geçen bölümlerde.

Masterchef Alican Bana bırakmamı söylüyorlar dedi şeflerin önünde açıkladı! Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Alican Sabunsoy... 3

Alican açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Şefim çok fazla rahatsızlandım. Bunu çok dile getirmek istemiyorum. Bu benim motivasyonumu fazlasıyla düşürüyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık. Bununla ilgili çok zamansız atak geçirebiliyorum. Onunla alakalı şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşüyor. Beynim gidiyor." dedi.

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