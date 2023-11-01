Masterchef Alican "Bana bırakmamı söylüyorlar" dedi şeflerin önünde açıkladı! Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Alican Sabunsoy...

MasterChef 2019 sezonunda yarışan ve 2. olan Alican Sabunsoy MasterChef All Star'a yedek kadrodan dahil olmuştu. Alican Sabunsoy doğuştan bir hastalığa sahip olduğunu ve zaman zaman atak geçirdiğini söylemişti geçen bölümlerde.

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Alican açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Şefim çok fazla rahatsızlandım. Bunu çok dile getirmek istemiyorum. Bu benim motivasyonumu fazlasıyla düşürüyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık. Bununla ilgili çok zamansız atak geçirebiliyorum. Onunla alakalı şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşüyor. Beynim gidiyor." dedi.