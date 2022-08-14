MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: "Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, 'şu anda burada yaşamıyor olabilirdin' dediler"

"ŞU ANDA BURADA YAŞAMIYOR OLABİLİRDİN" DEDİLER

"Ben hayatımda her zaman bardağın dolu tarafına baktım ve başıma çok kötü olaylar gelse bile, ölümle yüzleşsem bile, ki yüzleştim." ifadelerini kullanan Ali Onur Alper, Amerika'dayken geçirdiği kazayı "Bacağıma bıçak saplandı. Acilen ameliyata alındım, gözümden film şeridi gibi geçti, doktorlar 'Kurtulman büyük bir şans, o sırada ambulansın orada olması büyük bir şans, eğer kan bu şekilde aksaydı şu anda burada böyle yaşamıyordun' dedi" diyerek kaza anlarını anlattı.