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Haberler Magazin MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: "Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, 'şu anda burada yaşamıyor olabilirdin' dediler"

MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: "Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, 'şu anda burada yaşamıyor olabilirdin' dediler"

MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı. MasterChef son yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Ali Onur Alper, geçirdiği kazayı ve sonrasını anlattı. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.MasterChef Ali Onur Alper'in geçirdiği kaza ve stüdyoda şok etkisi yarattı. İşte MasterChef'tee yaşanan yürek sızlatan o hikaye...

14.08.2022 12:28 - Son Güncelleme: 14.08.2022 12:28
MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, ’şu anda burada yaşamıyor olabilirdin’ dediler

MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, ’şu anda burada yaşamıyor olabilirdin’ dediler

MasterChef yeni bölümleriyle devam ediyor. Programda bugün 12. önlük için yarışılırken, yarışmacılardan daha önce Amerika'da yaşayan Ali'nin hikayesi herkesi duygulandırdı.

MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, ’şu anda burada yaşamıyor olabilirdin’ dediler

MASTERCHEF'TE YARIŞMACI ALİ'NİN HİKAYESİ DUYGULANDIRDI!

Amerika'da yaşadığı ve çalıştığı süreçte başına ölümcül bir kaza geldiğini anlatan yarışmacı Ali, şans eseri hayatta kaldığını anlatarak herkesi şoke etti.

MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, ’şu anda burada yaşamıyor olabilirdin’ dediler

"ŞU ANDA BURADA YAŞAMIYOR OLABİLİRDİN" DEDİLER

"Ben hayatımda her zaman bardağın dolu tarafına baktım ve başıma çok kötü olaylar gelse bile, ölümle yüzleşsem bile, ki yüzleştim." ifadelerini kullanan Ali Onur Alper, Amerika'dayken geçirdiği kazayı "Bacağıma bıçak saplandı. Acilen ameliyata alındım, gözümden film şeridi gibi geçti, doktorlar 'Kurtulman büyük bir şans, o sırada ambulansın orada olması büyük bir şans, eğer kan bu şekilde aksaydı şu anda burada böyle yaşamıyordun' dedi" diyerek kaza anlarını anlattı.

MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, ’şu anda burada yaşamıyor olabilirdin’ dediler

"AMBULANS YETİŞMESEYDİ..."

Kazayı bisiklet sürerken yaptığını aktaran yarışmacı, yanındaki sivri bıçakların kaza esnasında kendisine saplandığını anlattı. Ali, o anda oradan şans eseri geçen bir kadının kendisine turnike yaptığını söylerek, "Ambulans yetişmeseydi şu anda burada olmayacaktım" dedi.

MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, ’şu anda burada yaşamıyor olabilirdin’ dediler

STÜDYODAKİLERİ DUYGULANDIRDI

2 ay boyunca yürüyemediğini söyleyen isim "Hayatta başına ne gelirse direneceksin, yaşayacaksın, şükredeceksin ve mutlu olacaksın" sözleriyle stüdyodakileri duygulandırdı.

MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, ’şu anda burada yaşamıyor olabilirdin’ dediler

Mehmet Şef ise yarışmacının sözleri karşısında "Ali'cim bunlara katılmamak mümkün değil" yanıtını verdi.

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