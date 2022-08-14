MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı: "Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans, 'şu anda burada yaşamıyor olabilirdin' dediler"
MasterChef Ali Onur Alper yürekleri sızlattı. MasterChef son yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Ali Onur Alper, geçirdiği kazayı ve sonrasını anlattı. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.MasterChef Ali Onur Alper'in geçirdiği kaza ve stüdyoda şok etkisi yarattı. İşte MasterChef'tee yaşanan yürek sızlatan o hikaye...
14.08.2022 12:28 - Son Güncelleme: 14.08.2022 12:28
MasterChef yeni bölümleriyle devam ediyor. Programda bugün 12. önlük için yarışılırken, yarışmacılardan daha önce Amerika'da yaşayan Ali'nin hikayesi herkesi duygulandırdı.
"ŞU ANDA BURADA YAŞAMIYOR OLABİLİRDİN" DEDİLER
"Ben hayatımda her zaman bardağın dolu tarafına baktım ve başıma çok kötü olaylar gelse bile, ölümle yüzleşsem bile, ki yüzleştim." ifadelerini kullanan Ali Onur Alper, Amerika'dayken geçirdiği kazayı "Bacağıma bıçak saplandı. Acilen ameliyata alındım, gözümden film şeridi gibi geçti, doktorlar 'Kurtulman büyük bir şans, o sırada ambulansın orada olması büyük bir şans, eğer kan bu şekilde aksaydı şu anda burada böyle yaşamıyordun' dedi" diyerek kaza anlarını anlattı.