Masterchef 2021 Emre bakın kim çıktı meğer dünya çapında... Emre Büber kimdir eşi çocuğu merak edilirken takke düştü

Masterchef'in ana kadrosu 1 kişi hariç belli oldu. 15. yarışmacı ise herkesin büyük bir beklenti içerisinde olduğu Emre Büber oldu. Tüm sempatikliğiyle yarışmanın başından bu yana herkesin kalbini kazanan Emre Büber'in kim olduğu merak edilirken ortaya çıkan detaylar pek şaşırtıcı...