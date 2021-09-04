Hadise'den Deniz Akkaya'nın 'Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'dan hamile kaldı' iddialarına zehir zemberek yanıt 'Bir aptal...
Katıldığı bir magazin programında ünlü isim hakkında sarf ettiği cümlelerle herkesi şoke eden manken Deniz Akkaya, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise ilişkisi hakkında söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı iddiası günlerce konuşulmuş, Ebru Gündeş'in konu hakkında sessiz kalması üzerine Kaan Yıldırım ile ünlü şarkıcının aşkında sona gelinmişti. Deniz Akkaya, Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Hadise'nin hamile kaldığını iddia etmişti. Bunun akabinde sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise'nin, yorumculara göndermede bulunduğu iddia edildi.
Deniz Akkaya, sunuculuğunu yaptığı programda Hadise hakkında "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" dedi. Hadise hakkında çıkan dedikodulara sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak yanıt verdi.
Gündemden düşmeyen Deniz Akkaya yine bomba iddialarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci'ye söyledikleri nedeniyle 3 günlük zorlama hapis cezası alan ve yatan Deniz Akkaya bu sefer Hadise ile ilgili ağızları açık bırakacak iddialar ortaya attı.
Deniz Akkaya ünlü şarkıcı Hadise için şok iddialarda bulundu. Deniz Akkaya şu sıralar Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşayan Hadise için için "Reza Zarrab'tan hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti." diyerek şoke etti.
HADİSE'DEN İLK YORUM
Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Hadise'den konuyla ilgili ilk yorum geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise'nin, yorumculara göndermede bulunduğu iddia edildi.
Sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak "Söylemezsem Olmaz" programını hedef alan Hadise, kendisi hakkında çıkan dedikodulara ağır ithamlarla göndermede bulundu.