Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor! Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç ayrıldı ’ne güzel şey seni sevmek’ demişti takipten çıktı

ÜÇ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Yasemin Allen, üç yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konsantre olmak için almıştı.