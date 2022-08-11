Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor! Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç ayrıldı 'ne güzel şey seni sevmek' demişti takipten çıktı
Dijital bir platformda çekilen dizide bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç set arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü bir süre önce. Aşk yaşadıklarına dair çıkan haberleri doğruladıktan kısa bir süre sonra ayrılık iddiaları ortaya atılan çift bu kez de yalanlamak adında bir paylaşım yapmıştı. "İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yapan çiftten kötü haber geldi.
11.08.2022 12:40 - Son Güncelleme: 11.08.2022 12:40
Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç magazin dünyasının dikkat çeken çitleri arasında yer alıyordu. Ekranların iki sevilen oyuncu olan çiftin cephesinden üzücü bir haber geldi.
ÜÇ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ
Yasemin Allen, üç yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konsantre olmak için almıştı.
En son dijital platform dizilerinden olan Erkek Severse'de 'Hakan' karakterini canlandıran Tolga Güleç ve Yasemin Allen yeni bir aşka yelken açmıştı.
Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenen Yasemin Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yapmıştı.