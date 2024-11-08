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Donald Trump Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle’ı sınır dışı mı edecek?

Donald Trump'ın başkanlık zaferinin ardından gözler Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle'a döndü. Daha önce eğer başkan olursa Harry ve Markle'ı sınır dışı edeceğini söyleyen Trump, göreve geldikten sonra ne yapacak? Harry ve Meghan ABD'den sınır dışı edilecek mi?

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 15:59
Donald Trump Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle’ı sınır dışı mı edecek?

Donald Trump'ın 5 Kasım zaferinin ardından Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle'ın ne yapacağı gündem oldu. Trump'ın ikinci dönem için göreve gelmesinin ardından Harry ve Meghan'ın ABD'deki hayatlarının karmaşıklaşacağı ve ülkeden ayrılmak zorunda kalabileceği belirtildi.

Donald Trump Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle’ı sınır dışı mı edecek?

HARRY VE MEGHAN SINIR DIŞI MI EDİLECEK?

Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerini kazanmadan çok önce, Harry'nin ABD'ye taşınmasına tepki göstermiş ve Sussex Dükü'nün ABD vizesi konusunda yaşanan skandal nedeniyle sınır dışı etmeyi düşünebileceğini söylemişti.

Donald Trump Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle’ı sınır dışı mı edecek?

VATANDAŞLIK MÜCADELESİ

Harry eşi Meghan Markle ve iki çocuğu ile birlikte 2020 yılında İngiltere'deki kraliyet görevlerinden ayrıldıklarından beri Kaliforniya'da yaşıyor. 43 yaşındaki Meghan, ABD vatandaşıyken Harry ise vatandaş olmak için mücadele ediyor.

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