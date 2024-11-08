Donald Trump Sussex Dükü Harry ve Meghan Markle’ı sınır dışı mı edecek?

Donald Trump 'ın 5 Kasım zaferinin ardından Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle 'ın ne yapacağı gündem oldu. Trump'ın ikinci dönem için göreve gelmesinin ardından Harry ve Meghan'ın ABD'deki hayatlarının karmaşıklaşacağı ve ülkeden ayrılmak zorunda kalabileceği belirtildi.

VATANDAŞLIK MÜCADELESİ

Harry eşi Meghan Markle ve iki çocuğu ile birlikte 2020 yılında İngiltere'deki kraliyet görevlerinden ayrıldıklarından beri Kaliforniya'da yaşıyor. 43 yaşındaki Meghan, ABD vatandaşıyken Harry ise vatandaş olmak için mücadele ediyor.