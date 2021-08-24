Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci mayolu kareleriyle baş döndürdü! Fitliği göz doldurdu İbrahim Tatlıses ona bayılıyor
Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci bu kez mayolu kareleriyle mest etti.
24.08.2021 09:11
- Son Güncelleme: 24.08.2021 11:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 32 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.
Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Ancak aradaki farkı kimse göremedi bile.
2021'de zorlu günler geçiren Selin Yeninci son olarak paylaştığıfotoğraflarında oldukça mutlu ve huzurlu görünüyor.