RAMAZAN İMSAKİYE
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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! İşte Sezen Aksu'nun oğluyla aşk yaşayan Alina Boz'un annesi...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan güzel oyuncu son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Oyunculuğu ve ekrandaki duruşu ile sık sık adından söz ettiren Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un Anneler Günü paylaşımı sosyal medya gündeminde... Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan anne - kıza, "Abla kardeş gibisiniz", "Ne güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...

10.05.2021 09:41 - Son Güncelleme: 10.05.2021 09:48
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! İşte Sezen Aksu'nun oğluyla aşk yaşayan Alina Boz'un annesi...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun yıllardır aşk yaşayan 22 yaşındaki başarılı oyuncu, Anneler Günü paylaşımıyla sosyal medya gündeminde...

MARAŞLI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! İşte Sezen Aksu'nun oğluyla aşk yaşayan Alina Boz'un annesi...

Annesi Olga Boz ile fotoğrafını paylaşan Alina Boz'a, 'Abla - kardeş gibisiniz' yorumları yağdı. İşte başta Alina Boz ve annesi Olga olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...

MARAŞLI 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! İşte Sezen Aksu'nun oğluyla aşk yaşayan Alina Boz'un annesi...

SERKAY TÜTÜNCÜ

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! İşte Sezen Aksu'nun oğluyla aşk yaşayan Alina Boz'un annesi...

SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN ANNESİ EMEL TÜTÜNCÜ

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! İşte Sezen Aksu'nun oğluyla aşk yaşayan Alina Boz'un annesi...