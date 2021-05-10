Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! İşte Sezen Aksu'nun oğluyla aşk yaşayan Alina Boz'un annesi...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga adeta ablası gibi! Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan güzel oyuncu son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Oyunculuğu ve ekrandaki duruşu ile sık sık adından söz ettiren Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un Anneler Günü paylaşımı sosyal medya gündeminde... Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan anne - kıza, "Abla kardeş gibisiniz", "Ne güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz ve annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...