Maraşlı dizisinin Celal’i Burak Deniz koronavirüse yakalandı
ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın başrol oyuncusu Burak Deniz'den kötü haber geldi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'da Celal karakterine can veren Burak Deniz'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan 30 yaşındaki ünlü oyuncunun, evde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan Burak Deniz'in dizideki partneri Alina Boz'un koronavirüs test sonucunun henüz belli olmadığı belirtildi.
01.04.2021 13:44
- Son Güncelleme: 01.04.2021 13:44
Ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevaplayan Deniz, hastaneye kontrol için geldiğini belirtmişti. Deniz, muhabirlerin "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" şeklinde karşılık vermişti.