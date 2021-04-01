Maraşlı dizisinin Celal’i Burak Deniz koronavirüse yakalandı

DİDEM SOYDAN İLE AŞK YAŞIYOR

Maraşlı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansının yanı sıra model Didem Soydan ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Burak Deniz, geçen haftalarda Etiler'de bir hastane çıkışı görüntülenmişti.