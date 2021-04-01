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Maraşlı dizisinin Celal’i Burak Deniz koronavirüse yakalandı

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın başrol oyuncusu Burak Deniz'den kötü haber geldi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'da Celal karakterine can veren Burak Deniz'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan 30 yaşındaki ünlü oyuncunun, evde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan Burak Deniz'in dizideki partneri Alina Boz'un koronavirüs test sonucunun henüz belli olmadığı belirtildi.

01.04.2021 13:44 - Son Güncelleme: 01.04.2021 13:44
Maraşlı dizisinin Celal’i Burak Deniz koronavirüse yakalandı

Son dönemlerin popüler oyuncusu Burak Deniz'in koronavirüs test sonucu hayranlarını korkuttu. Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun sağlık durumu ise merak konusu oldu.

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Maraşlı dizisinin Celal’i Burak Deniz koronavirüse yakalandı

Snob Magazin'in haberine göre; Covid-19 testi pozitif çıkan Burak Deniz evinde tedavi altına alınırken, partneri Alina Boz'un koronavirüs test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı belirtildi.

Maraşlı dizisinin Celal’i Burak Deniz koronavirüse yakalandı

DİDEM SOYDAN İLE AŞK YAŞIYOR

Maraşlı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansının yanı sıra model Didem Soydan ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Burak Deniz, geçen haftalarda Etiler'de bir hastane çıkışı görüntülenmişti.

Maraşlı dizisinin Celal’i Burak Deniz koronavirüse yakalandı

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevaplayan Deniz, hastaneye kontrol için geldiğini belirtmişti. Deniz, muhabirlerin "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" şeklinde karşılık vermişti.

Maraşlı dizisinin Celal’i Burak Deniz koronavirüse yakalandı

"Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen ünlü oyuncu, sevgilisi Didem Soydan'ın Maraşlı'daki partneri Alina Boz'u kıskandığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.