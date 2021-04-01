Demet Özdemir’den İbrahim Çelikkol’a veda paylaşımı
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, başrolünü üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda etti. Çelikkol'un dizideki partneri Demet Özdemir ise sosyal medya hesabında duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, dizide Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize Ne güzel bir adamsın İbrahim Çelikkol. İyi ki yollarımız bu hikâyede kesişti, iyi ki tanıdım seni bana sevgin bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli, mutlu olsun bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol... Güle güle Mehdi Usta" notuyla paylaştı.
Çelikkol, paylaşımının altına şu notu eklemişti: "Hoşçakal Mehdi Usta. Hayalleri yarım kalmış herkese ithafen... Ve Canım partnerim Demet Özdemir. Bu bir son değil, yol uzun yeniden karşılaşacağımıza eminim. Tüm oyun arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yapımcımız Onur Güvenatam, yönetmenimiz Çağrı Bayrak başta olmak üzere aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım iyi ki varsınız. Hepinizin tek tek emeklerine sağlık..."
'İYİ Kİ TANIDIM SENİ'
Demet Özdemir de sosyal medya hesabında partneri İbrahim Çelikkol ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu ve şu sözlerle ünlü oyuncuya veda etti: "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize. Ne güzel bir adamsın İbrahim Çelikkol! İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni..."