Demet Özdemir’den İbrahim Çelikkol’a veda paylaşımı

'İYİ Kİ TANIDIM SENİ'

Demet Özdemir de sosyal medya hesabında partneri İbrahim Çelikkol ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu ve şu sözlerle ünlü oyuncuya veda etti: "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize. Ne güzel bir adamsın İbrahim Çelikkol! İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni..."