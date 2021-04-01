Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu diline doladı 'vallahi billahi sığmıyor!' Aşk açıklaması ise...
1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. Sonrasında hayatına birçok kişi girse de, Hülya Avşar'ın en bilinen ilişkisi 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı, kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu. Çift yollarını ayırsa da dostlukları baki kaldı. Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de yağmur altında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Avşar kızı kızı Zehra'nın zayıflamasından eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na kadar birçok konu hakkında konuştu.
Önceki gün Yeniköy'de yağmur altında yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar, yolda tanıdıklarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Hayranlarını kırmayarak, fotoğraf çektiren Avşar Kızı, yürüyüş esnasında eski bir esnaf tanıdığını fark edince; ellerini açıp, arkadaşının yanına doğru yöneldi. O sırada, arkadaşı "Bambim var benim" diye espri yapınca ünlü sanatçı dakikalarca güldü.
"ÇOK HAVALANDIM BEN"
Oyuncu, eski tanıdığı için, "Yol arkadaşlarım benim, özellikle bu yakışıklı" diyerek, eski arkadaşının jestine karşılık verdi. Eski arkadaş, "Ben Türkiye'de böyle bir sanatçı görmedim. Şuradan giderken herkesle selamlaşır, resim çektirir. Halk insanı" şeklinde konuştu. Hülya Avşar, bu sözler karşısında," Çok havalandım ben" diyerek, utandığını belirtti.
Set karavanında senaryo okuduğu sırada spor yaparken çekilen videosunu hatırlatılan Avşar, "Sette minicik bir spor yerim var. Ancak ezber yaparken onlarla kol çalışabiliyorum, sırt bacak her şey. Spor benim yaşam sevincim desem. Bazen çok yorgun oluyorum, gözümden uyku akıyor, ezberden beynim durmuş falan yine onu yapıyorum.