Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu diline doladı 'vallahi billahi sığmıyor!' Aşk açıklaması ise...

"ÇOK HAVALANDIM BEN"

Oyuncu, eski tanıdığı için, "Yol arkadaşlarım benim, özellikle bu yakışıklı" diyerek, eski arkadaşının jestine karşılık verdi. Eski arkadaş, "Ben Türkiye'de böyle bir sanatçı görmedim. Şuradan giderken herkesle selamlaşır, resim çektirir. Halk insanı" şeklinde konuştu. Hülya Avşar, bu sözler karşısında," Çok havalandım ben" diyerek, utandığını belirtti.