Yeşilçam filmlerinde yıllar sonra ortaya çıkan hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki bu hata 'yok artık' dedirtti
Yeşilçam filmleri yıllar geçse de TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor ve milyonları hâlâ kahkaha tufanına boğuyor. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Gerzek Şaban'da yer alan hata yeniden sosyal medya gündeminde yer aldı. İşte yıllar sonra çıkan ve yeni görenleri hayrete düşüren Yeşilçam filmlerindeki 'pes' dedirten çekim hataları...
08.04.2021 11:29
- Son Güncelleme: 08.04.2021 11:29
Yeşilçam filmleri günümüzde de televizyon kanallarında yayınlanıyor ve seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Gerzek Şaban filmindeki hata sosyal medya gündeminde. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki çekim hataları...
"Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri"nde arkada bir otomobil görünüyor.
"Şerefimle Yaşarım" filminde Ayhan Işık bir arabayı patlatırken oyuncak araba kullanıldığı belli oluyor.
"Bir Teselli Ver" filminde Orhan Gencebay arka koltukta araba kullanıyor.
"Bebek Gibi Maşallah" filminde Nihat Ziyalan bir ara yönetmene bakıyor.