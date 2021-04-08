Yeşilçam filmlerinde yıllar sonra ortaya çıkan hata! Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filmindeki bu hata 'yok artık' dedirtti

Yeşilçam filmleri yıllar geçse de TV kanallarında yayınlanmaya devam ediyor ve milyonları hâlâ kahkaha tufanına boğuyor. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Gerzek Şaban'da yer alan hata yeniden sosyal medya gündeminde yer aldı. İşte yıllar sonra çıkan ve yeni görenleri hayrete düşüren Yeşilçam filmlerindeki 'pes' dedirten çekim hataları...

08.04.2021 11:29 - Son Güncelleme: 08.04.2021 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





