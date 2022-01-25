Manuş Baba 'bu havada gidilmez' deyip sahneye çıkmamıştı... Bu ne perhiz Manuş Baba!
Şarkıcı Manuş Baba, -10 derece sıcaklık ve yoğun kar yağışı sebebiyle Sivas'taki kayak merkezinde vereceği konsere çıkmayınca büyük eleştiri almıştı. Önceki gün Afyon'da düzenlenen bir festivalde kar yağısına aldırış etmeden sahneye çıkan şarkıcı Manuş Baba, 'bu ne perhiz' dedirtti. İşte o anlar...
25.01.2022 09:00
- Son Güncelleme: 25.01.2022 09:00
Soğuk hava ve yoğun kar yağışı sebebiyle Sivas'taki kayak merkezinde vereceği konsere çıkmayan Manuş Baba, bir hafta boyunca konuşulmuştu...
Geçtiğimiz gün Afyon'da düzenlenen bir festivalde, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen Manuş Baba'nın sahneye çıktı.
Soğukluğu bilinmez ama demek ki Sivas'ın karı ile Afyon'un karı bir değil...