Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle... Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı!
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi kendinden de ünlüymüş! Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel, özel yaşamıyla gündeme geldi. 24 Eylül 1976 Kilis'te dünyaya gelen oyuncunun bilhassa aşk yaşamı merak edildi. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Öngel'in eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Tansel Öngel'in şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alan eski eşi...
26.01.2022 11:52
- Son Güncelleme: 26.01.2022 11:52
Öngel'in 2007 – 2010 yılları arasından Sadakatsiz'in ünlü oyuncusuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.