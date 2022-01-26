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Haberler Magazin Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle... Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı!

Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle... Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı!

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi kendinden de ünlüymüş! Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel, özel yaşamıyla gündeme geldi. 24 Eylül 1976 Kilis'te dünyaya gelen oyuncunun bilhassa aşk yaşamı merak edildi. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Öngel'in eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Tansel Öngel'in şimdilerde Sadakatsiz dizisinde rol alan eski eşi...

26.01.2022 11:52 - Son Güncelleme: 26.01.2022 11:52
Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle... Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz’in yıldızı çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in hayatı merak konusu oldu. 45 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle... Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz’in yıldızı çıktı!

Öngel'in 2007 – 2010 yılları arasından Sadakatsiz'in ünlü oyuncusuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle... Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz’in yıldızı çıktı!

İşte başta Tansel Öngel olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle... Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz’in yıldızı çıktı!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

Duyan inanamadı Tansel Öngel meğer o güzel isimle... Masumlar Apartmanı’nın Naci’si eski eşi Sadakatsiz’in yıldızı çıktı!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI

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