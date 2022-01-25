Hande Erçel’in reddettiği o iddialı sahneleri Demet Özdemir havada kaptı! Erkek partneri bakın kim olacak

Şddşaya göre; proje için başından beri titiz bir cast çalışması yapıldı. İlk olarak Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'la başroller için görüşüldü. Ancak Hande Erçel senaryoda oldukça iddialı bir sahnenin olduğunu görünce çekincelerini paylaştı.