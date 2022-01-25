Hande Erçel'in reddettiği o iddialı sahneleri Demet Özdemir havada kaptı! Erkek partneri bakın kim olacak
Hande Erçel'in reddettiği o iddialı sahneleri Demet Özdemir havada kaptı! Son dönemde kıskançlık ve rekabet haberleri ile gündeme gelen Hande Erçel ile Demet Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni iddiaya göre Dünya ile Benim Aramda dizisi için teklif Hande Erçel'e gitti ama güzel oyuncu iddialı sahneleri bulunun rolü kabul etmedi. Demet Özdemir ise işi kaptı. Demet'in erkek partneri bakın kim olacak...
Hande Erçel'in reddettiği o iddialı sahneleri Demet Özdemir havada kaptı! Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında neler oluyor? Özdemir'in Erçel'i kıskandığı iddiası konuşulurken güzel oyuncu Erçel'e gelen teklifi de hemen kabul etmesiyle dikkat çekti. İddiaya göre Demet Özdemir'in başrolünde yer alacağı "Dünya İle Benim Aramda" dizisinde ilk olarak teklifin Hande Erçel'e götürüldü.
Şddşaya göre; proje için başından beri titiz bir cast çalışması yapıldı. İlk olarak Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'la başroller için görüşüldü. Ancak Hande Erçel senaryoda oldukça iddialı bir sahnenin olduğunu görünce çekincelerini paylaştı.
ROL DEMET ÖZDEMİR'İN OLDU
Senarist Pınar Bulut sahnenin dizide olması konusunda diretti. Bunun üzerine yapım şirketi başrol adaylarını değiştirdi. Demet Özdemir ve Neslihan Atagül'e teklif gitti. Rol sonunda Demet Özdemir'in oldu. Başrol erkek için de Disney, Kerem Bürsin'in olmasına daha sıcak baktı. Şimdi mart ayında sete çıkacak olan dizinin diğer başrol erkek oyuncusu için görüşmeler sürüyor.
HANDE VE DEMET ARASINDA NELER OLUYOR?
Hande Erçel ile Demet Özdemir'in arasında kriz büyüyor! O iddia ayyuka çıktı...
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, işte de aradığı mutluluğu bulamadı. İddiaya göre Özdemir, tüm tekliflerin aynı ajansa bağlı olduğu Hande Erçel'e gitmesine sinirlendi.