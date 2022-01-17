Manuş Baba 'bu havada gidilmez' dedi binlerce kişiyi dondurucu soğukta bekletti! Sivas konserine çıkmayan Manuş tepki çekti
Manuş Baba 'bu havada gidilmez' dedi binlerce kişiyi dondurucu soğukta bekletti! Sivas konserine çıkmayan Manuş Baba tepki çekti. 'Manuş Baba' olarak sahne alan şarkıcı Mustafa Özkan, son hareketiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Soğuk havayı bahane ederek konsere çıkmayan Manuş Baba'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.
17.01.2022 11:26
- Son Güncelleme: 17.01.2022 11:26
Manuş Baba 'bu havada gidilmez' dedi binlerce kişiyi dondurucu soğukta bekletti! Sivas konserine çıkmayan Manuş tepki çekti.
"YAKIŞTIRAMADIK"
Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak saat 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Sanatçının soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı iddia edildi.
"HAYATLARI RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"
Tepkilerin odağındaki isim olan Manuş Baba, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile konserin iptal edilme nedeni olarak sözleşme şartlarının uygulanmamasını gösterdi ve şu paylaşımı yaptı: