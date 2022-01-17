Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 'Neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' denilmişti...
Burak Kut'un eşi bakın kim çıktı! 'Neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' denilmiş ve Burak Kut'un doktor eşi daha fazla dayanamayarak yanıtı tokat gibi yapıştırmıştı. 90'lı yılların en hit çıkışını yakalayan 47 yaşındaki Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Burak Kut'un eşi Cansen Yeni sosyal medya gündeminde.
17.01.2022 11:40
- Son Güncelleme: 17.01.2022 11:40
Burak Kut'un eşi bakın kim çıktı! Geçtiğimiz haftalarda verdiği yanıtla dikkat çeken Burak Kut'un eşi sosyal medya gündeminde.
90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor.
Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.
Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile hayatını birleştirdi. Çift aynı yıl ilk çocukları Aden Bucak'ı kucağına aldı.
TOKAT GİBİ CEVAP
Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut son olarak takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti.