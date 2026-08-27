CANLI YAYIN
Geri

Esra Erol’dan yakın dostu Bergüzar Korel’e özel doğum günü kutlaması: "Yüzümüzdeki çizgiler çoğalana kadar..."

Yakın dostluklarıyla bilinen atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Ekranlara Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşacağı A.B.İ. dizisiyle dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel'in doğum gününü kutlayan Esra Erol, duygusal mesajı ve birlikte çekildikleri fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini topladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Esra Erol’dan Bergüzar Korel’e Doğum Günü Kutlaması

Gündüz kuşağında yayınlanan 'Esra Erol'da' programı ve 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasının başarılı sunucusu Esra Erol, yakın arkadaşı ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in yeni yaşını kutladı.

Esra Erol’dan Duygu Dolu Bergüzar Korel Videosu

Sosyal medya hesabından Bergüzar Korel ile yıllar içinde biriktirdiği anılardan oluşan özel bir video yayınlayan Erol, dostluklarını vurgulayan duygu dolu ifadelere yer verdi.

Esra Erol’dan Duygusal Mesaj: Yüzümüzdeki Çizgiler Çoğalana Kadar

"YÜZÜMÜZDEKİ ÇİZGİLER ÇOĞALANA KADAR..."

Paylaşımında Bergüzar Korel ile yan yana olduğu birçok anı bir araya getiren Esra Erol, videonun altına şu mesajı not düştü:

"Kalbini sevdiğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Nice yaşlara, nice yıllara... Yüzümüzdeki çizgiler, ellerimizdeki buruşukluklar çoğalana kadar hep beraber, hep yan yana nice güzel yaşlara!"

Video Oynatma İkonu Esra Erol dostu Bergüzar Korel'in doğum gününü kutladı

Esra Erol ve Bergüzar Korel’in Videosu Sosyal Medyada İlgi Odağı

Sosyal medyada kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan video, iki yakın arkadaşın hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Esra Erol ve Bergüzar Korel’in Dostluğu Stüdyoda da Yankılandı

STÜDYODA DA YALNIZ BIRAKMADI

Esra Erol'un paylaştığı videoda, ikilinin sadece özel hayatlarında değil, iş yaşamlarında da birbirlerine verdikleri destek dikkat çekti. Erol'un atv ekranlarında sunduğu Var Mısın Yok Musun stüdyosundan çekilen samimi kareler ve ikilinin çocuklarıyla birlikte geçirdikleri aile ortamı anları, ekran başındakilerden tam not aldı. Takipçiler paylaşımın altına "Gerçek dostluk bu", "Yıllara meydan okuyan bağ" yorumlarında bulundu.

Bergüzar Korel’den Esra Erol’un Videosuna Kalpli Yanıt

BERGÜZAR KOREL'DEN KALPLİ YANIT

Korel, Esra Erol'un Sezen Aksu'nun "Kutlama" şarkısı eşliğinde hazırladığı duygu dolu videoya kayıtsız kalmadı. Güzel oyuncu, yakın dostunun bu anlamlı paylaşımını kalp emojisiyle kendi sayfasına taşıdı.

Bergüzar Korel’den Karadayı’dan A.B.İ.’ye Dönüş Heyecanı

KARADAYI'DAN A.B.İ.'YE YILLAR SONRA GELEN DEV BULUŞMA

Doğum günü mesajıyla sosyal medyanın ilgi odağı olan Bergüzar Korel, televizyon dünyasında da büyük bir heyecanın merkezinde yer alıyor. Yıllar önce atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Karadayı'da Kenan İmirzalıoğlu ile yakaladıkları muazzam uyumla Türk televizyon tarihine geçen güzel oyuncu, yine aynı kanalda yayınlanacak A.B.İ. dizisiyle ekranlara dönüyor.

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu Yıllar Sonra Yeniden Aynı Dizide

İkinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan A.B.İ. dizisinin kadrosuna Leyla karakteriyle katılan Korel, Kenan İmirzalıoğlu ile yıllar sonra aynı ekranı paylaşacak.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin