Esra Erol’dan yakın dostu Bergüzar Korel’e özel doğum günü kutlaması: "Yüzümüzdeki çizgiler çoğalana kadar..."

"YÜZÜMÜZDEKİ ÇİZGİLER ÇOĞALANA KADAR..."

Paylaşımında Bergüzar Korel ile yan yana olduğu birçok anı bir araya getiren Esra Erol, videonun altına şu mesajı not düştü:

"Kalbini sevdiğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Nice yaşlara, nice yıllara... Yüzümüzdeki çizgiler, ellerimizdeki buruşukluklar çoğalana kadar hep beraber, hep yan yana nice güzel yaşlara!"