Esra Erol’dan yakın dostu Bergüzar Korel’e özel doğum günü kutlaması: "Yüzümüzdeki çizgiler çoğalana kadar..."
Yakın dostluklarıyla bilinen atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol ve başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Ekranlara Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşacağı A.B.İ. dizisiyle dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel'in doğum gününü kutlayan Esra Erol, duygusal mesajı ve birlikte çekildikleri fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini topladı.
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