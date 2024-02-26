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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez’in son halini gören şaşıp kaldı! “Yaş 16 galiba” Obayana'nın büyük aşkıydı...

Akasya Durağı dizisinde Osman Aga'nın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Sönmez'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken bir takipçisi "Pelin Hanım yaş 16 galiba" yorumunda bulundu. İşte Pelin Sönmez'in son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 09:59 Güncelleme 26 Şubat 2024, 09:59
Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in son halini gören şaşıp kaldı! “Yaş 16 galiba” Obayana’nın büyük aşkıydı... 1

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in son halini gören şaşıp kaldı! “Yaş 16 galiba” Obayana’nın büyük aşkıydı... 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Sönmez'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in son halini gören şaşıp kaldı! “Yaş 16 galiba” Obayana’nın büyük aşkıydı... 3

Bir takipçisi ünlü oyuncuya "Pelin Hanım yaş 16 galiba" yorumunda bulundu.

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