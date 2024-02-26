39'luk Birce Akalay'a Hakan Kurtaş'tan aşk yorumu! Eski eşi Murat Ünalmış'tran sonra sıra onda! İbrahim Çelikkol'la ismi geçiyordu...

Birce Akalay, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Akalay, Murat Ünalmış ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından, özellikle başarılı oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla tanınan İbrahim Çelikkol ile adından sıkça söz ettirmişti. İkili, "Siyah Beyaz Aşk" ve "Kuş Uçuşu" isimli dizilerde birlikte rol alarak ekranların sevilen çiftlerinden biri haline gelmişlerdi. Ancak her ne kadar birçok hayranı ve magazin takipçisi tarafından birliktelikleri dile getirilse de, Akalay ve Çelikkol arasında özel bir ilişki olmadığı her iki tarafça da belirtilmiştir.
Ünlü oyuncu Birce Akalay, uzun bir süredir yalnız olduğu bilinen bir isimdi. Ancak son zamanlarda meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini izlerken görüntülenen çift, el ele tutuşarak aşklarını ilan etmişlerdi.
Son olarak Hakan Kurtaş'ın Akalay'a yaptığı yorum büyük beğeni topladı.