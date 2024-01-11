Malumun ilamı! Serenay Sarıkaya'dan sevgili olduğu iddia edilen Mert Demir'e flaş yorum "Çilli bom" Fotoğrafa dayanamayan Serenay...

Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Mert Demir'in şarkısında da vokal yaptığı iddia edilmiş, patlayıp giden dedikoduların ardından Sarıkaya iddiaları doğrulamıştı. Akabinde çıkan aşk dedikodularına ise "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Ve sonunda Serenay Sarıkaya'dan adeta malumun ilamı geldi. Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Mert Demir'e Instagram'da yaptığı yorum sosyal medyayı salladı.