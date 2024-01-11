Ünlü iş insanından kalan dev arazi yenge-kayınbirader kavgası çıkardı! pek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybetmişti. 2 kızıyla birlikte kalan eşi İpek Toplusoy, kızlarını tek başına büyüttü. Toplusoy'un kızı Selin, Mayıs ayından bu yana ise hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da bu zor günlere miras kavgası eklendi. Sosyete, İpek Toplusoy ile merhum Süleyman Toplusoy'un ağabeyi Turgut Toplusoy arasındaki azi kavgasını koşunuyor.
Ünlü hazır giyim markalarından birinin sahiplerinden Süleyman Toplusoy, 2020 yılında vefat etti. İpek Toplusoy, eşi Süleyman Toplusoy vefat edince, kızları Zeynep (9) ve Selin'i (8) tek başına büyütmek zorunda kalmıştı. İpek Toplusoy'un kızı Selin'in Mayıs ayından beri amansız hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı.
İpek Toplusoy'un sıkıntılı günlerine bir de miras davası eklendi. Olayın detaylarını Bülent Cankurt, Sabah Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı. İşte Cankurt'un o satırları:
2020 yılında vefat eden işadamı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy'un, son zamanlarda çok büyük sıkıntılar yaşadığını öğrendim. İpek Hanım'ın 8 yaşındaki kızı Selin, maalesef o amansız hastalığa yakalanmış.