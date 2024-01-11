Ünlü iş insanından kalan dev arazi yenge-kayınbirader kavgası çıkardı! pek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybetmişti. 2 kızıyla birlikte kalan eşi İpek Toplusoy, kızlarını tek başına büyüttü. Toplusoy'un kızı Selin, Mayıs ayından bu yana ise hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da bu zor günlere miras kavgası eklendi. Sosyete, İpek Toplusoy ile merhum Süleyman Toplusoy'un ağabeyi Turgut Toplusoy arasındaki azi kavgasını koşunuyor.