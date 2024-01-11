78 yaşındaki Ferdi Tayfur ev halini ilk kez yayınladı! 4 yıl önce böbrek nakli olan Ferdi Tayfur’un son haline bakın: Fit ve çok iyi gördüm!

'Yıkılsın Be Dünya', 'Sevda Yelleri', 'Bana Da Söyle' ve daha niceleriyle hafızlara kazınan Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2020 yılında böbrek nakli olmuştu. Bir süre sağlık sorunlarıyla gündem olan 'Baba' lakaplı Tayfur, daha sonrasında ise kendi gibi müzikle ilgilenen kızı Tuğçe Tayfur'la sık sık adından söz ettirmişti. Usta isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ev halini ilk kez takipçileriyle paylaşan Tayfur, sevenlerine "İyiyim" mesajı verdi. Tayfur'un son halini görenler ise "Fit ve çok iyi", "Hala çok karizmasın" yorumlarında bulundu. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...
Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 'Yıkılsın Be Dünya', 'Sevda Yelleri', 'Bana Da Söyle' ve daha niceleriyle hafızlara kazındı. 'Baba' lakaplı usta isim, 4 yıl önce sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
25 Nisan 2020 tarihinde Antalya'ya giden ve tetkikleri yapılan Tayfur'a aynı yıl 29 Nisan'da oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.
Zor günleri geride bırakan ünlü sanatçıdan hayranlarını sevindiren bir paylaşım geldi. İlk kez ev halini takipçileriyle paylaşan Tayfur, "İyiyim" mesajı verdi.