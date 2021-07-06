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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Ayşe Akın'ın yanağını okşadı meydan dayağı yedi

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Ayşe Akın'ın yanağını okşadı meydan dayağı yedi! Şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın o gün iş insanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı'nda bir mekana gitti. Aynı mekanda Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Ayşe Akın ile karşılaştı ve ünlü ismin yanağını okşadı. Durumu fark eden Tufan Doğan, nişanlısından 'eskiden tanıdığım biri' tepkisini alınca ortalık karıştı. Yediği tokatla sandalyeden düşen Mahmut Kırmızıgül ile Ayşe Akın'ın nişanlısını çevredekiler ayırdı.

06.07.2021 09:42 - Son Güncelleme: 06.07.2021 09:47
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Ayşe Akın'ın yanağını okşadı meydan dayağı yedi

YANAĞINI OKŞADI MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Mahsun Kırmızıgül'ün 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki akşam gittiği bir mekânda kavgaya karıştı.

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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Ayşe Akın'ın yanağını okşadı meydan dayağı yedi

Brüksel güzeli, şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın o gün işinsanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı'ndaki bir mekâna gitti.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Ayşe Akın'ın yanağını okşadı meydan dayağı yedi

Bir ara Tufan Doğan ve Ayşe Akın, lavaboya gidecekken önlerine aynı mekânda eğlenen Mahmut Kırmızıgül çıktı.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Ayşe Akın'ın yanağını okşadı meydan dayağı yedi

"ESKİDEN TANIDIĞIM BİRİ"
Kırmızıgül, önceden tanıdığı Ayşe Akın'ın yanağını okşadı. Akın, Doğan'a "eskiden tanıdığım biri" diyerek oradan uzaklaştı.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi! Ayşe Akın'ın yanağını okşadı meydan dayağı yedi

Bir süre sonra soluğu Mahmut Kırmızıgül'ün yanında alan Tufan Doğan, Kırmızıgül'ün yakasına yapışıp "Sen kimsin" diye sordu.