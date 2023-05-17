Linet'in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı kimse tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk'ten bomba yorum gecikmedi: "Beni yutar"
Linet'in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı, kimse tanıyamadı. Ebru Şancı Öztürk'ten Linet'e bomba yorum gecikmedi. 48 yaşındaki Linet değişimiyle sosyal medya gündeminde. Linet'in dudağına estetik yaptırdığı iddia edildi. Ebru Şancı Öztürk ise Linet'in dudağına yaptığı "Beni yutar" yorumuyla dikkat çekti. İşte Linet'in son hali...
17.05.2023 09:53 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:36
"BENİ YUTAR"
Linet'in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı kimse tanıyamadı. Ebru Şancı Öztürk'ten bomba yorum gecikmedi.