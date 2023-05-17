Linet'in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı kimse tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk'ten bomba yorum gecikmedi: "Beni yutar"

Şarkıcı, 30 bin TL karşılığında kalça bölgesine yağ enjekte ettirdi. Kalça estetiği yaptırdığı iddiasıyla ilgili sorulara daha önce "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor" şeklinde cevap vermişti.