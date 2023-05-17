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Haberler Magazin Linet'in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı kimse tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk'ten bomba yorum gecikmedi: "Beni yutar"

Linet'in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı kimse tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk'ten bomba yorum gecikmedi: "Beni yutar"

Linet'in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı, kimse tanıyamadı. Ebru Şancı Öztürk'ten Linet'e bomba yorum gecikmedi. 48 yaşındaki Linet değişimiyle sosyal medya gündeminde. Linet'in dudağına estetik yaptırdığı iddia edildi. Ebru Şancı Öztürk ise Linet'in dudağına yaptığı "Beni yutar" yorumuyla dikkat çekti. İşte Linet'in son hali...

17.05.2023 09:53 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:36
Linet’in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı gören tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk’ten bomba yorum gecikmedi: Beni yutar

"BENİ YUTAR"

Linet'in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı kimse tanıyamadı. Ebru Şancı Öztürk'ten bomba yorum gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Linet’in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı gören tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk’ten bomba yorum gecikmedi: Beni yutar

Bir süre kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle magazin gündeminde yer alan Linet, son haliyle gündemde.

Linet’in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı gören tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk’ten bomba yorum gecikmedi: Beni yutar

Şarkıcı, 30 bin TL karşılığında kalça bölgesine yağ enjekte ettirdi. Kalça estetiği yaptırdığı iddiasıyla ilgili sorulara daha önce "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor" şeklinde cevap vermişti.

Linet’in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı gören tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk’ten bomba yorum gecikmedi: Beni yutar

Son haliyle gündeme gelen Linet'in şimdi de dudak estetiği yaptırdığı iddia edildi.

Linet’in son hali olay oldu! Dudağını gören şaştı kaldı gören tanıyamadı Ebru Şancı Öztürk’ten bomba yorum gecikmedi: Beni yutar

Linet'in son halini gören Ebru Şancı Öztürk, "Beni yutar" yorumuyla dikkat çekti.

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