Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik partneriydi! Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un kızına bakın gören hayran kaldı! “Boynuz kulağı geçmiş”
Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik partneriydi! Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 2011 senesinde üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen ve televizyon dünyasına veda eden ünlü oyuncunun bu evlilikten bir kızı oldu. Diğer evliliklerinden de iki oğlu olan Zeynep Tokuş'un kızı Ayşe ile benzerliği görenleri şoke etti. Ayşe Yılmaztürk için "Güzelliğini annesinden almış", "Boynuz kulağı geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Zeynep Tokuş'un güzeller güzeli kızı...
13.04.2022 01:47 - Son Güncelleme: 13.04.2022 01:47
1998-2002 yılları arasında yayınlanan Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, 2011 senesinde üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturmuştu.
Diğer evliliklerinden de iki oğlu olan Zeynep Tokuş'un kızı Ayşe ile benzerliği ise görenleri şoke etti.