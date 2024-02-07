Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u bir araya geldi görenlerin gözü Defne Joy Foster'ı aradı "Keşke Eda peri de olsaydı"

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 günü vefat etti. Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç, annesi vefat ettiğinde henüz 2 yaşındaydı. Foster'ın 13. ölüm yıl dönümünde, 'Sihirli Annem' dizisinde kızını ve kocasını canlandıran Jennifer Boyner ve Jess Molho'nun paylaşımları duygulandırmıştı. Molho ve Boyner bu kez yan yana paylaşım yaptı.