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Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u bir araya geldi görenlerin gözü Defne Joy Foster'ı aradı "Keşke Eda peri de olsaydı"

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 günü vefat etti. Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç, annesi vefat ettiğinde henüz 2 yaşındaydı. Foster'ın 13. ölüm yıl dönümünde, 'Sihirli Annem' dizisinde kızını ve kocasını canlandıran Jennifer Boyner ve Jess Molho'nun paylaşımları duygulandırmıştı. Molho ve Boyner bu kez yan yana paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 16:47 Güncelleme 07 Şubat 2024, 16:47
Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u bir araya geldi görenlerin gözü Defne Joy Foster’ı aradı Keşke Eda peri de olsaydı 1

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u bir araya geldi görenlerin gözü Defne Joy Foster’ı aradı Keşke Eda peri de olsaydı 2

Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile adını geniş kitlelere duyuran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u bir araya geldi görenlerin gözü Defne Joy Foster’ı aradı Keşke Eda peri de olsaydı 3

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

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