Mahmut Tuncer bakın aslen nereli çıktı! Herke Urfalı sanıyordu memleketini duyan inanamadı işte Mahmut Tuncer’in memleketi...
Mahmut Tuncer bakın aslen nereli çıktı! İbo Show 2022 yılbaşı programının konukları arasında yer alan Mahmut Tuncer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çoğu kişi tarafından Urfalı olarak bilinen sanatçının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Mahmut Tuncer aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Tuncer'in memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mahmut Tuncer'in memleketi...
31.12.2021 21:38
- Son Güncelleme: 31.12.2021 21:38
Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Gülben Ergen, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem ile birlikte İbo Show'a konuk olan Mahmut Tuncer'in özel hayatı merak edilip araştırılamaya başlandı.
Sanatçının özellikle memleketi merak edilip "Mahmut Tuncer aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı.
Şanlıurfa'da dünyaya gelen Mahmut Tuncer'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.