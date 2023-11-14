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Mahir Günşiray'dan acı haber! Ünlü oyuncunun eşi Claude Leon hayatını kaybetti "Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak"

Ünlü oyuncu Mahir Günşıray'dan acı haber... 63 yaşındaki ünlü oyuncu Mahir Günşıray'ın eşi Claude Leon hayatını kaybetti. Mahir Günşiray'in acı kaybı hem kendisinin hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya sayfasında yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Günşıray, paylaşımında "Çok büyük bir boşluk… tarifsiz bir acı… her zaman sıcak bedeninin kokusu… sevmeyi bilen… sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:51 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:52
Mahir Günşiray’dan acı haber! Ünlü oyuncunun eşi Claude Leon hayatını kaybetti Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak 1

63 yaşındaki ünlü oyuncu bugünlerde çok zor zamanlar geçiriyor. Ünlü oyuncu Günşiray'ın eşi Claude Leon hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Mahir Günşiray’dan acı haber! Ünlü oyuncunun eşi Claude Leon hayatını kaybetti Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak 2

Pek çok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Mahir Günşiray'ın 1988'de dünyaevine girdiği eşi Claude Leon, hayatını kaybetti.

Mahir Günşiray’dan acı haber! Ünlü oyuncunun eşi Claude Leon hayatını kaybetti Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak 3

Çocuk kitapları yazarı ve sahne tasarımcısı Claude Leon'un ölümü, hem Güniray'ın hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya sayfasında yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

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