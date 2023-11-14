Dilan Polat’ın hakkında şaşırtan iddia! ‘Enerji’ çalıntı mı? İsmail Yılmaz “Benden esinlendi” deyip açıkladı

Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın "Enercii" şarkısı 100 milyon izlenme sayısını geçti. Polat'ın, 5 milyon lira kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Ancak konuyla ilgili ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. İsmail Yılmaz, Polat'ın dillere dolanan 'Enerji' sloganının kendisine ait olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.
Dilan Polat'ın Temmuz ayında paylaştığı ve bu zamana kadar 96 milyon kişi tarafından dinlenen "Enercii" şarkısı ise 100 milyon izlenme sayısını geçti. Polat'ın, 5 milyon lira kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
Ancak konuyla ilgili ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. İsmail Yılmaz, Polat'ın dillere dolanan 'Enerji' sloganının kendisine ait olduğunu iddia etti.