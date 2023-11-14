Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un en acı günü: Seninle koca bir devir kapandı!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman 'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy , hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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2022 yılında Berk Oktay ile evlenen Atiksoy, bu kez kötü bir haberle gündem oldu.