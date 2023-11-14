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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un en acı günü: Seninle koca bir devir kapandı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek yaktı. 2022 yılında Berk Oktay ile evlenen Atiksoy, babaannesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun kaleme aldığı yazı ise herkesi duygulandırdı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 10:10 Güncelleme 14 Kasım 2023, 10:17
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un en acı günü: Seninle koca bir devir kapandı! 1

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un en acı günü: Seninle koca bir devir kapandı! 2

2022 yılında Berk Oktay ile evlenen Atiksoy, bu kez kötü bir haberle gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un en acı günü: Seninle koca bir devir kapandı! 3

Babaannesinin yaşamını yitirdiğini açıklayan oyuncu, oyuncunun kaleme aldığı satırlarla herkesi duygulandırdı.

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