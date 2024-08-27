Mahallenin Muhtarları’nın yıldızıydı! Cihat Tamer’in en acı günü! Paylaşımı yürek yaktı: “Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik”

Bizimkiler, Perihan Abla, Mahallenin Muhtarları gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Cihat Tamer'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun oğlu, Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Cihat Tamer'in paylaşımı yürek yaktı. İşte detaylar...
Mahallenin Muhtarları dizisi ile hafızalara kazınan ve Vermem Seni Ellere, Bizimkiler, Perihan Abla, Aşk Mantık İntikam gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Cihat Tamer'den acı haber geldi.
Ünlü oyuncu, özel bir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan oğlu Atilla Tamer için kan anonsu yapmıştı.
Durumu kötüleşen Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanser tedavisi gören Atilla Tamer, 57 yaşında vefat etti.