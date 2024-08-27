Mahallenin Muhtarları’nın yıldızıydı! Cihat Tamer’in en acı günü! Paylaşımı yürek yaktı: “Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik”

1 Mahallenin Muhtarları dizisi ile hafızalara kazınan ve Vermem Seni Ellere, Bizimkiler, Perihan Abla, Aşk Mantık İntikam gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Cihat Tamer'den acı haber geldi.

2 Ünlü oyuncu, özel bir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan oğlu Atilla Tamer için kan anonsu yapmıştı.