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Mahallenin Muhtarları’nın yıldızıydı! Cihat Tamer’in en acı günü! Paylaşımı yürek yaktı: “Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik”

Bizimkiler, Perihan Abla, Mahallenin Muhtarları gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Cihat Tamer'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun oğlu, Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Cihat Tamer'in paylaşımı yürek yaktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 09:13 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 10:02
Mahallenin Muhtarları’nın yıldızıydı! Cihat Tamer’in en acı günü! Paylaşımı yürek yaktı: Sevgili oğlum Atilla Tamer’i kaybettik 1

Mahallenin Muhtarları dizisi ile hafızalara kazınan ve Vermem Seni Ellere, Bizimkiler, Perihan Abla, Aşk Mantık İntikam gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Cihat Tamer'den acı haber geldi.

Mahallenin Muhtarları’nın yıldızıydı! Cihat Tamer’in en acı günü! Paylaşımı yürek yaktı: Sevgili oğlum Atilla Tamer’i kaybettik 2

Ünlü oyuncu, özel bir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan oğlu Atilla Tamer için kan anonsu yapmıştı.

Mahallenin Muhtarları’nın yıldızıydı! Cihat Tamer’in en acı günü! Paylaşımı yürek yaktı: Sevgili oğlum Atilla Tamer’i kaybettik 3

Durumu kötüleşen Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanser tedavisi gören Atilla Tamer, 57 yaşında vefat etti.

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