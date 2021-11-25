Magazin gündemine bomba gibi düştü! Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasında kavga büyüyor

Aslı Şafak'ın sunduğu programa konuk olarak katılan Gülben Ergen, samimi açıklamaları ile dikkat çekerken bir yandan da aralarında uzun süredir gerilim olduğu bilinen Hülya Avşar ile yeni bir tartışmaya neden olacak açıklamalarda bulundu. ''Bana sallamak demode olmadı gitti'' diyerek konuyu iyice alevlendiren Gülben Ergen'den ise yanıt gecikmedi.