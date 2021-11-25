Magazin gündemine bomba gibi düştü! Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasında kavga büyüyor
Magazin gündeminde adeta bir bomba etkisi yaratan Hülya Avşar ve Gülben Ergen tartışması iyice alevlendi. Magazin gündeminde çok sık girdiği polemikler ile dikkat çeken Gülben Ergen bu kez Hülya Avşar'ın katıldığı bir programda dile getirdiği konular yüzünden yeni bir tartışmaya girdi. Kendisine Gülben Ergen ile düet mi yoksa tenis maçı mı yapmak istediği sorulunda çarpıcı bir yanıt veren Hülya Avşar, bu cevabı sonrasında adeta Gülben Ergen'e savaş ilan etti. İşte magazin gündeminin en çok konuşulan kavgasının detayları…
''DEMODE'' TARTIŞMA GİDEREK BÜYÜYOR
Magazin dünyasının yakından takip ettiği iki isim arasında yeni bir tartışma herkesi hayrete düşürdü. Hülya Avşar'ın katıldığı bir programda ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile düet mi yoksa tenis maçı mı yapmak istediği sorulunca verdiği yanıtla yeni bir krizin fitilini ateşlemişti.
Aslı Şafak'ın sunduğu programa konuk olarak katılan Gülben Ergen, samimi açıklamaları ile dikkat çekerken bir yandan da aralarında uzun süredir gerilim olduğu bilinen Hülya Avşar ile yeni bir tartışmaya neden olacak açıklamalarda bulundu. ''Bana sallamak demode olmadı gitti'' diyerek konuyu iyice alevlendiren Gülben Ergen'den ise yanıt gecikmedi.
HÜLYA AVŞAR'IN DEMODE ÇIKIŞINA GÜLBEN ERGEN'DEN YANIT
Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde dijital bir platform üzerinde yayınlan programa katılmasının ardından burada Gülben Ergen hakkında sorulan sorulara verdiği yanıtlar ile magazin gündemini karıştırmıştı. Konuya ilişkin Gülben Ergen'den ise yanıt gecikmedi.