Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ı oğlu paylaştı ünlü isme yorum yağdı! İşte Feraye Tanyolaç'ın son hali...
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ı oğlu paylaştı ünlü isme yorum yağdı! 1997 yılında Hülya Avşar ile dünyaevine giren ve 2005 yılında boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenen Kaya Çilingiroğlu bu evlilikten Kaya adında bir erkek evlada sahip. 2009 yılında evlenen ikili 2014 yılında yollarını ayırsa da arkadaşlıkları devam ediyor. Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya, annesinin doğum gününü kutladığı kare ile gündeme geldi. Bir döneme damga vuran Feraye Tanyolaç'ın son haline yorum yağdı.
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ı oğlu paylaştı, ünlü isme yorum yağdı! Kameralardan uzak bir hayat süren Tanyolaç bir döneme damga vurmuştu.
Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı haberleri, o dönem magazin gazetelerinin manşetlerini süslemişti. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç'ın yıllar içerisindeki değişimi ise göze çarptı.
Hüseyin Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü bir fotoğrafla kutladı ve paylaşıma da "İyi ki doğdun anneciğim iyi ki varsın" dedi.
Kaya Çilingiroğlu ise eski eşiyle ilgili bu paylaşıma kalp emojisi koydu. Çoğu takipçi ise bu paylaşıma Tanyolaç'ın yıllara rağmen güzelliğini koruduğuna dair yorumlar yaptı.
"SİZ FERAYE'Yİ NEREDEN TANIYORSUNUZ"
Geçmişte, bir magazin muhabirinin Kaya Çilingiroğlu'na yönelttiği ''Kaya Bey, Ferrari'niz yeni mi?'' sorusuyla, gerçekler ortaya çıkmıştı. Çilingiroğlu, muhabire ''Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?'' yanıtını vermişti ve sır perdesi aralanmıştı.