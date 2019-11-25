Magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken...
Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren ve bir dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Damla Ersubaşı, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ancak oyuncunun 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'in bir kadınla görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Mustafa Can Keser'in hamile eşi Damla Ersubaşı'yı aldattı iddia edildi. Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı öğrenildi. Sunucuların ulaşmaya çalıştığı Damla Ersubaşı, ise sessizliğini korumaya devam ediyor. Damla Ersubaşı kimdir? İşte ihanetin görüntüsü...
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile bilinen 27 yaşındaki Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken ortaya çıkan bir iddiayla sarsıldı. Mustafa Can Keser'in hamile eşi Damla Ersubaşı'yı aldattı iddia edildi. Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı öğrenildi. Sunucuların ulaşmaya çalıştığı Damla Ersubaşı, ise sessizliğini korumaya devam ediyor.
BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ
Uçankuş'ta yer alan habere göre: Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde eşi Damla Ersubaşı'ya ihanet etti. Keser, kulüpte bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Fotoğrafların magazin gündemine bomba gibi düşmesiyle ihaneti öğrenen oyuncunun boşanma kararı aldığı iddia edildi.
TAKİBİ BIRAKIP FOTOĞRAFLARI SİLDİ
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı'nın eşinin sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı ve birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Oyuncunun bu hamlesi ise ortaya atılan ihanet iddialarını güçlendirdi. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünün CEO'su olarak çalışıyor.
DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?
Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine can veren Damla Ersubaşı, 21 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Damla Ersubaşı, ilk olarak, ''Yılan Hikayesi'' adlı dizide rol alan Damla Ersubaşı, birçok dizide rol aldı. 2003-2011 yılları arasında yayınlanan ' 'Sihirli Annem'' dizisinde ki Tuğçe karakteri ile tanındı. Damla Ersubaşı, ayrıca kataloglarda fotomodellik de yaptı. Damla Ersubaşı, son olarak 2014 yılında Sabit Kanca 2'de Zeliş karakterini canlandırdı.