Magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken...

TAKİBİ BIRAKIP FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı'nın eşinin sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı ve birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Oyuncunun bu hamlesi ise ortaya atılan ihanet iddialarını güçlendirdi. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünün CEO'su olarak çalışıyor.