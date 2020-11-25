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Meghan Markle'ın itirafları dünyayı sallıyor! Saray'ın bilgilerini sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle: düşük yaptım!

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Ayrılıkları sonrası gündem düşmeyen çift bu kez itiraflarıyla gündem de. İtirafın sahibi ise Meghan Markle. Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamile olduğunu ve düşük yaptığını açıkladı. Markle, doğmamış bebeğini kaybetme anını anlatırken, "İlk çocuğuma sarılırken, ikinci çocuğumu kaybettiğimi biliyordum" dedi.

25.11.2020 13:48 - Son Güncelleme: 25.11.2020 13:48
Meghan Markle'ın itirafları dünyayı sallıyor! Saray'ın bilgilerini sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle: düşük yaptım!

Archie adında bir yaşında bir bebekleri olan çift, geçen yaz ikinci bebek heyecanı yaşadı. Ama Markle düşük yapınca bu sevinçleri de kursaklarında kaldı.

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Meghan Markle'ın itirafları dünyayı sallıyor! Saray'ın bilgilerini sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle: düşük yaptım!

Markle, The New York Times için kaleme aldığı bir makalede geçen yaz hamile kaldığını ama düşük yaptığını ifade etti.

Meghan Markle'ın itirafları dünyayı sallıyor! Saray'ın bilgilerini sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle: düşük yaptım!

Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı.

Meghan Markle'ın itirafları dünyayı sallıyor! Saray'ın bilgilerini sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle: düşük yaptım!

Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı.

Meghan Markle'ın itirafları dünyayı sallıyor! Saray'ın bilgilerini sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle: düşük yaptım!

O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde.

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