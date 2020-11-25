Meghan Markle'ın itirafları dünyayı sallıyor! Saray'ın bilgilerini sızdırdığını itiraf eden Meghan Markle: düşük yaptım!
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Ayrılıkları sonrası gündem düşmeyen çift bu kez itiraflarıyla gündem de. İtirafın sahibi ise Meghan Markle. Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamile olduğunu ve düşük yaptığını açıkladı. Markle, doğmamış bebeğini kaybetme anını anlatırken, "İlk çocuğuma sarılırken, ikinci çocuğumu kaybettiğimi biliyordum" dedi.
25.11.2020 13:48
- Son Güncelleme: 25.11.2020 13:48
DİĞER GALERİLER