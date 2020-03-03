Magazin dünyasını sallayan haber! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz aşkı ortaya çıktı

2020'nin bir aşk bombası da Murat Boz ile Deren Talu'dan geldi. Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile 39 yaşındaki Murat Boz'un sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Murat Boz ile Deren Talu sevgili mi?