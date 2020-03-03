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Magazin dünyasını sallayan haber! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz aşkı ortaya çıktı

Aslı Enver ile ilişkisini 3.5 ay önce sonlandıran şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Boz'un eski sevgilisi Aslı Enver, Uraz Kaygılaroğlu ile flört etti ancak iki yemekte görüşme son buldu haberleri ile gündeme gelmişti. Adı Hadise ile aşk dedikodularına karışan Murat Boz'un bir partide Deren Talu ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İşte Muraz Boz - Deren Talu aşkının detayları ve 2020'ye bomba gibi düşen aşklar...

03.03.2020 16:32 - Son Güncelleme: 03.03.2020 16:50
Magazin dünyasını sallayan haber! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz aşkı ortaya çıktı

2020'nin bir aşk bombası da Murat Boz ile Deren Talu'dan geldi. Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile 39 yaşındaki Murat Boz'un sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Murat Boz ile Deren Talu sevgili mi?

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Magazin dünyasını sallayan haber! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz aşkı ortaya çıktı

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun mimar Efe Kesgün, doğum gününü partisinde yakınlaştığı iddia edildi.

Magazin dünyasını sallayan haber! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz aşkı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde annesi Defne Samyeli ile doğum günü partisine katılan Deren Talu arkadaşları aracılığıyla şarkıcı Murat Boz'la tanıştı.

Magazin dünyasını sallayan haber! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz aşkı ortaya çıktı

Partide birlikte zaman geçiren ikili arkadaşlıklarını ileri noktaya taşıdı. Yeni bir ilişkiye başlayan çift birlikteliklerini bir süre gizli tutma kararı aldı.

Magazin dünyasını sallayan haber! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz aşkı ortaya çıktı

Deren Talu en son Kerim Sabancı ile birlikteydi.

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