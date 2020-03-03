Magazin dünyasını sallayan haber! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz aşkı ortaya çıktı
Aslı Enver ile ilişkisini 3.5 ay önce sonlandıran şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Boz'un eski sevgilisi Aslı Enver, Uraz Kaygılaroğlu ile flört etti ancak iki yemekte görüşme son buldu haberleri ile gündeme gelmişti. Adı Hadise ile aşk dedikodularına karışan Murat Boz'un bir partide Deren Talu ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İşte Muraz Boz - Deren Talu aşkının detayları ve 2020'ye bomba gibi düşen aşklar...
03.03.2020 16:32
- Son Güncelleme: 03.03.2020 16:50
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