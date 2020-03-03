Bella Hadid'den Rihanna'ya kadar herkes Dilara Fındıkoğlu'nun peşinde! Dilara Fındıkoğlu kimdir?
Fransa'nın başkenti Paris'te moda haftası tüm hızıyla devam ediyor. Yeni nesil model olarak nitelendirilen Bella Hadid, defileden defileye koşanlar arasında. Yaptığı her şeyle olay yaratan Bella Hadid, katıldığı bir partide Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımı giyince olanlar oldu. Bella Hadid, Dilara Fındıkoğlu imzalı maskülen kıyafeti ile Türk modacının adını bir kez daha moda dünyasında duyurdu. Özellikle 'DİLARA' yazılı kemere dikkat çekti. Ardından Dilara Fındıkoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki Bella Hadid'den, Rihanna'ya kadar dünya yıldızlarıyla çalışan Dilara Fındıkoğlu kimdir?
Bu partilerden biri de Vivienne Westwood defilesi sonrası gerçekleşti. Partinin en çok konuşulanlarından biri de dünyaca ünlü model Bella Hadid idi.
Bella Hadid katıldığı partide Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımı olan bir kıyafet giydi. Bella Hadid, Dilara Fındıkoğlu imzalı maskülen kıyafeti ile Türk modacının adını bir kez daha moda dünyasında duyurdu.
KİMDİR BU DİLARA FINDIKOĞLU?
1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Lise eğitimini tamamlayana kadar İstanbul'da yaşamıştır. Ardından üniversite eğitimi için İngiltere'ye gitmiş ve dünyanın en prestijli okullarından, Londra'da Central St. Martins'te moda tasarımı okumuştur. Üniversite mezuniyet zamanı yıldızı parlamıştır. Okulun mezuniyet defilesi olduğu dönemde okuldan 125 kişinin mezun olması ancak sadece mezun olanlardan 30 – 40 civarında kişinin defileye katılması sonucu Dilara Fındıkoğlu yaptığı ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Defileye katılamayan diğer mezunları toplamış ve kendisinin öncülüğünde o şovu protesto etmek amaçlı alternatif bir defile hazırlamıştır. Kısa sürede tüm basının dikkatini çekmiş ve bir anda ismini duyurmayı başarmıştır.