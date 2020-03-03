Bella Hadid'den Rihanna'ya kadar herkes Dilara Fındıkoğlu'nun peşinde! Dilara Fındıkoğlu kimdir?

Bu partilerden biri de Vivienne Westwood defilesi sonrası gerçekleşti. Partinin en çok konuşulanlarından biri de dünyaca ünlü model Bella Hadid idi.

Bella Hadid katıldığı partide Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımı olan bir kıyafet giydi. Bella Hadid, Dilara Fındıkoğlu imzalı maskülen kıyafeti ile Türk modacının adını bir kez daha moda dünyasında duyurdu.