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Elif Aksu, Neymar'dan sonra bu kez de Real Madridli yıldız ile... İşte o görüntü

Bir dönem PSG'nin yıldızı Neymar ve İrlandalı kafes dövüşçüsü Conor McGregor ile adı aşk dedikodularına karışan dünyaca ünlü model Elif Aksu'nun geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak ünlü modelin Real Madridli yıldız ile birlikte olduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntü ise Real Madrid - Barcelona maçının yıldızı olan ve geceye damga vuran Vinicius Junior'dan geldi. Vinicius Junior, Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği El Clasico'yu Santiago Bernabeu'da izleyen Türk model Elif Aksu ile galibiyeti kutladı. İşte 27 yaşındaki manken Elif Aksu ve Real Madridli yıldızın görüntüsü...

03.03.2020 17:44 - Son Güncelleme: 03.03.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





