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Elif Aksu, Neymar'dan sonra bu kez de Real Madridli yıldız ile... İşte o görüntü

Bir dönem PSG'nin yıldızı Neymar ve İrlandalı kafes dövüşçüsü Conor McGregor ile adı aşk dedikodularına karışan dünyaca ünlü model Elif Aksu'nun geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak ünlü modelin Real Madridli yıldız ile birlikte olduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntü ise Real Madrid - Barcelona maçının yıldızı olan ve geceye damga vuran Vinicius Junior'dan geldi. Vinicius Junior, Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği El Clasico'yu Santiago Bernabeu'da izleyen Türk model Elif Aksu ile galibiyeti kutladı. İşte 27 yaşındaki manken Elif Aksu ve Real Madridli yıldızın görüntüsü...

03.03.2020 17:44 - Son Güncelleme: 03.03.2020 17:44
Elif Aksu, Neymar'dan sonra bu kez de Real Madridli yıldız ile... İşte o görüntü

Türk model Elif Aksu, Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği El Clasico'yu Santiago Bernabéu'da tribünden takip etti. Aksu, maç sonunda ise Madrid'in yıldız futbolcusuyla eğlendi

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Elif Aksu, Neymar'dan sonra bu kez de Real Madridli yıldız ile... İşte o görüntü

Geçtiğimiz yıl Ibiza'da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan ve daha sonra ise futbolcu Neymar ile oynadığı reklam filmiyle gündeme gelen Türk model Elif Aksu, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior ile Barcelona galibiyetini kutladı.

Elif Aksu, Neymar'dan sonra bu kez de Real Madridli yıldız ile... İşte o görüntü

Aksu, Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği El Clasico'yu Santiago Bernabéu'da tribünden takip etti.

Elif Aksu, Neymar'dan sonra bu kez de Real Madridli yıldız ile... İşte o görüntü

İkili maçtan sonra hem Madrid'in galibiyetini, hem de Vinicius Junior'ın golünü kutlamak için bir araya geldi. O anları Instagram hesabından paylaşan futbolcu, Elif Aksu için 'arkadaşım' ifadesini kullandı.

Elif Aksu, Neymar'dan sonra bu kez de Real Madridli yıldız ile... İşte o görüntü

Neymar, 27'nci yaş günününe katılan Aksu'nun, yıldız futbolcuyla el ele poz vermesi o dönem aşk dedikodularını alevlendirmişti.

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