27 yıllık eşi Arzum Onan'la tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ'dan aylar sonra ayrılık nedeni açıklaması "Etkilendiğimiz süreçler var"

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Ayrılık sonrası haklarında birçok iddia çıkan çiftten Aslantuğ önceki gün bir davete katıldı. Ünlü isim, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.