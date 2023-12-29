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27 yıllık eşi Arzum Onan'la tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ'dan aylar sonra ayrılık nedeni açıklaması "Etkilendiğimiz süreçler var"

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Ayrılık sonrası haklarında birçok iddia çıkan çiftten Aslantuğ önceki gün bir davete katıldı. Ünlü isim, "Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 08:51 Güncelleme 29 Aralık 2023, 09:30
27 yıllık eşi Arzum Onan’la tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan aylar sonra ayrılık nedeni açıklaması Etkilendiğimiz süreçler var 1

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

27 yıllık eşi Arzum Onan’la tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan aylar sonra ayrılık nedeni açıklaması Etkilendiğimiz süreçler var 2

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

27 yıllık eşi Arzum Onan’la tek celsede boşanmıştı! Mehmet Aslantuğ’dan aylar sonra ayrılık nedeni açıklaması Etkilendiğimiz süreçler var 3

Mahkemeye el ele giden çift herkesi şaşırtmıştı. Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşulmuştu."

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