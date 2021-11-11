Magazin dünyası çalkalandı! Masumlar Apartmanı'nın yıldızının Şevket Çoruh ile el ele görüntüleri ortaya çıktı! Meğer geçmişte...
Masumlar Apartmanı'nın yıldız oyuncularından Esra Ruşan'ın 2006 yılında kendisi gibi oyuncu Şevket Çoruh ile aynı dizide rol aldıkları ortaya çıktı. İki ünlü oyuncu bundan 15 yıl önce Arka Sokaklar dizisinde aynı sahneyi paylaştı. Ruşan dizi sektörüne ilk kez Arka Sokaklar'da Sedef rolüyle adım attığını duyan şaşıp kalıyor. İşte Esra Ruşan ve Şevket Çoruh'un kamera karşısındaki el ele görüntüleri...
11.11.2021 17:00
- Son Güncelleme: 11.11.2021 17:04
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi son dönemlerde en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Esra karakterine hayat veren oyuncu Esra Ruşan'ın geçmişte Arka Sokaklar dizisinde oynadığı ve Şevket Çoruh ile el ele kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Birlikte rol aldıkları dizide aynı sahnede görüntülenen ikilinin o fotoğrafları gündeme geldi. Ruşan'ın 2006 yılında kariyerine Arka Sokaklar'da Sedef rolüyle başladığını öğrenenler şaşıp kalıyor.
Oyunculuk deneyimini ilk kez Arka Sokaklar'da yaşayan Esra Ruşan yıllar sonraki değişimi de dikkat çekti.