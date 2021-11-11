Magazin dünyası çalkalandı! Masumlar Apartmanı’nın yıldızının Şevket Çoruh ile el ele görüntüleri ortaya çıktı! Meğer geçmişte...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi son dönemlerde en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Esra karakterine hayat veren oyuncu Esra Ruşan'ın geçmişte Arka Sokaklar dizisinde oynadığı ve Şevket Çoruh ile el ele kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Birlikte rol aldıkları dizide aynı sahnede görüntülenen ikilinin o fotoğrafları gündeme geldi. Ruşan'ın 2006 yılında kariyerine Arka Sokaklar'da Sedef rolüyle başladığını öğrenenler şaşıp kalıyor.