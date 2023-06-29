Madonna ölümden döndü! Evinde hareketsiz bulundu apar topar hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakımda entübe edildi





TURNE ERTELENDİ

Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" dedi.