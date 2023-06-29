Madonna ölümden döndü! Evinde hareketsiz bulundu apar topar hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakımda entübe edildi
Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Madonna'dan endişelendiren bir haber geldi... Takvim.com.tr'nin yabancı kaynaklardan edindiği bilgilere göre evinde tepkisiz bulunan Madonna apar topar New York City Hastanesi'ne kaldırılıyor. 64 yaşındaki şarkıcının bir gece entübe edildiği, şu anda dinlendiği öğrenildi. Öte yandan Madonna'nın 15 Temmuz'da başlayacak olan dünya turnesi de ertelendi.
"HALEN TIBBİ BAKIM ALTINDA"
Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullandı.
TURNE ERTELENDİ
Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" dedi.
EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU, BİR GECE ENTÜBE EDİLDİ
Yabancı basından derlediğimiz bilgilere göre evinde tepkisiz bulunan Madonna apar topar New York City Hastanesi'ne kaldırılıyor.
64 yaşındaki şarkıcısının bir gece entübe edildiğinini aktaran Page Six isimli haber sitesi, Madonna'nın şu anda uyanık olduğunu ve dinlendiğini duyurdu.